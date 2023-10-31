ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21442 طنا تشمل: 1420 طن رمل و16467 طن يوريا و 614 طن ملح صب و 2730 طن مولاس و 211 طن جبس معبأ .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38728 طن تشمل: 4000 طن خردة و 5572 طن ذرة و1200 طن زيت طعام و 6139 طن حديد و 30 طن تفاح و 6892 طن فول و14895 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 496 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 219 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4403 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55711 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 428243 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم متجهين إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5225 شاحنة .

عقد اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري بالعاملين، بحضور العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة .

حيث بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم قامت إدارة العلاقات العامة والاعلام بعرض فيلم تسجيلي عن أبرز إنجازات الدولة في قطاع النقل خلال 9 سنوات 2014-2023 ، ثم قام اللواء بحرى رئيس مجلس الإدارة بتكريم عدد من العاملين المتميزين بإدارات الهيئة المختلفة تقديراً لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية .

وخلال كلمته أمام العاملين نقل اللواء بحرى أحمد حواش تحيات الفريق كامل الوزير وزير النقل ووجه الشكر لهم لجهودهم المبذولة للارتقاء بمستوى العمل وما نتج عنه من تقدم الميناء بين الموانئ المصرية وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء والوصول بالميناء إلى مراكز متقدمة اقليمياً ودولياً .