وزير الاتصالات الفلسطيني: تواصلنا مع الحكومة المصرية لتقوية بث الشبكات

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية خلال الفترة الماضية لتقوية وزيادة أبراج البث الحدودية.

وقال سدر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن الشركات المصرية والإخوة في جمهورية مصر العربية استجابوا لدعوتنا في عملية تقوية وبث الشبكات في اتجاه الأراضي الفلسطينية، ونحن تواصلنا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري وطلبنا منه تقوية بث الشبكات.

وأضاف سدر: «كان هدفنا أن يكون لدينا أكثر من وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي، كما تواصلنا مع شركة (ستارلينك) لاستغلال شبكتها من الأقمار الصناعية لضمان استقرار الاتصالات في المؤسسات الحيوية».

وأكد أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية خاصة في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية ونقص المساعدات الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء.