بالفيديو.. خبير استراتيجي: المقاومة الفلسطينية تدير ملف الأسرى بذكاء وموقف نتنياهو في منتهى السوء

قال اللواء سيد الجابري خبير استراتيجي، إن الحكومة الإسرائيلية وضعت أهدافا استراتيجية صعبة التحقيق في هذا الملف وملف مواجهة حركة المقاومة الفلسطينية التي بدأت في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية تدير ملف الأسرى بذكاء شديد جدا.

وأضاف "الجابري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد استلام الأسرى دون أي قيد أو شرط، وهو ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا، في محاولة لاستهلاك الوقت من أجل الوصول بالتقنيات والمساعدات الأمريكية لتحديد أماكن الأسرى في غزة.

وتابع: "أن الأسرى الإسرائيليين في 7 أكتوبر متنوعون، فهناك جنود وضباط ومستوطنين، وأول مرة يأسر الفلسطينين هذا العدد الكبير من الإسرائيليين، ويحاول نتنياهو ومساعدوه في الشاباك أو الموساد استهلاك الوقت للوصول إلى مكان الأسرى وبالتالي يُحرر كل الأسرى، لأن موقفه وحكومته في منتهى السوء".

وتابع: "أن المقاومة الفلسطينية تبلي بلاءً حسنًا، ولا يستطيع العدو الإسرائيلي تنفيذ أي اجتياح بري أو دخول أي مكان بغزة برًا أو بحرًا".