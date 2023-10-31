بالفيديو.. "المرور": كثافات مرورية بميدان عبد المنعم رياض والكورنيش وكوبري أكتوبر

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن هناك كثافات متفرقة بميدان عبد المنعم رياض وكثافات مرورية في الكورنيش من المظلات في اتجاه وسط البلد، كما أن الكورنيش المتجه إلى المؤسسة به سيولة مرورية.

وأضافت أن كوبري أكتوبر به كثافات مرورية مستمرة تصل حتى غمرة، أما المستمر في اتجاه العباسية فإنه سيجد سيولة مرورية، وهناك كثافات في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

وتابعت أن كثافات متحركة ظهرت في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولا إلى الطريق الدائري، وفي محافظة الجيزة خصوصًا شارع ترسا، فإن هناك كثافات مرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين. كما ظهرت كثافات متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة.