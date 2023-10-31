النيابة الإدارية تعاين موقع عقار سوهاج المنهار وتصدر 3 قرارات مهمة.. صور

أجرت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الثاني، صباح أمس الاثنين الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣، معاينةً لموقع العقار الكائن "بنجع جمعة" بقرية "جزيرة شندويل" التابعة لمركز سوهاج بمحافظة سوهاج، والذي تعرض للانهيار في ساعة مبكرة من صباح يوم أول أمس الأحد الموافق ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢٣، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقامت المستشارة نهى الشقويري - مدير النيابة، بتكليف فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار إيهاب عبدالستار، ومحمد عاطف غوش رئيس النيابة، والمستشار محمد حجازي - رئيس النيابة، والمستشار جمال عبد العظيم - وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة سوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لقرية "جزيرة شندويل"، ومسئول التنظيم بالوحدة القروية، وقوة أمنية من مركز شرطة "جزيرة شندويل".

وتبين من المعاينة: أن العقار المنهار عبارة عن منزل قديم، جرى بناؤه دون ترخيص في تسعينيات القرن الماضي، ومقام داخل الحَيّز العمراني على مساحة ١٧٥ مترا، ومكون من ثلاثة طوابق وأرضي بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية المسلحة ومكتمل المرافق، وأنه حوالي الساعة الثانية من صباح أول أمس الأحد الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣، انهار المنزل بالكامل مما أسفر عن وفاة خمسة من قاطنيه، وهم سيدة وطفليها وطفلين آخرين شقيقين، بخلاف عددٍ من المصابين تلقوا العلاج اللازم.

كما أسفرت المعاينة عن وقوع خسائرٍ مادية تمثلت - بالإضافة لانهيار المنزل - في نفوق رأسي ماشية مملوكة لأصحاب المنزل وقاطنيه.

وتولت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الثاني - التحقيق، حيث قرر المستشار محمد عاطف غوش - رئيس النيابة، استدعاء كل من رئيس المركز والقرية، وفني التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية بالمركز؛ لسماع أقوالهم بالتحقيقات، مع تكليف الجهات المعنية بالديوان العام لمحافظة سوهاج بإعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب الانهيار، وجار استكمال التحقيقات.