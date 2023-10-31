روسيا تبيع منزل زيلينسكي لقضاء العطلات في القرم بمزاد علني

عرضت السلطات الروسية منزلا تملكه عائلة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لقضاء العطلات في شبه جزيرة القرم للبيع بالمزاد حسبما قالت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتم بيع الشقة التي تبلغ مساحتها 120 مترا مربعا في منتجع يالطا الفاخر جنوب شبه الجزيرة مقابل 3ر44 مليون روبل (480 ألف دولار) أي ضعف المبلغ الذي بدأ به المزاد تقريبا ولم يشارك في المزاد على المنزل سوى شخصين فقط.

وكانت زوجة زيلينسكي أولينا هي المالكة الرسمية السابقة وقد اشترت الشقة في عام 2013 قبل عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وفي ذلك الوقت كان زيلينسكي لا يزال يعمل ممثلا.

وتتكون الشقة من ثلاث غرف وتطل على البحر الأسود وقصر ليفاديا المقر الصيفي لنيكولاس الثاني آخر قيصر لروسيا.

وقالت المشترية أولجا ليبوفيتسكايا لبوابة "ماش" الإخبارية إنها اشترت الشقة بسبب موقعها ومناخ شبه جزيرة القرم وليس بسبب تاريخها.