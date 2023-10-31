تحرير 38 محضرا ورفع 567 حالة إشغال طريق خلال حملات في البحيرة

واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز بمحافظة البحيرة، تنفيذ حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام، أسفرت عن رفع 266 حالة اشغال طريق بدمنهور بشوارع ( الجمهورية، جلال قريطم، خلف الصدر، الروضة، ميدان الساعه و عبد السلام الشاذلي).

وفي ذات الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برفع 217 حالة إشغال متنوع ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برفع 65 حالة إشغال مخالف وتحرير 38 محضر، كما تمكنت الحملات بمركز ومدينة رشيد من رفع 19 حالة إشغال مخالف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.