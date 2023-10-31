بالفيديو.. عودة طاقم المركبة الفضائية الصينية "شينزو-16" إلى الأرض

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لعودة طاقم السفينة الفضائية الصينية "شينزو-16" اليوم الثلاثاء بسلام إلى الأرض بعد خمسة أشهر قضوها على متن محطة تيانغونغ الفضائية.

وأظهرت لقطات للتلفزيون الرسمي الصيني الكبسولة الفضائية، إثر هبوطها الناجح بشمال غرب صحراء غوبي في الصين.

وقال قائد الطاقم جينغ هايبينغ، الذي كان أول من خرج من المركبة الفضائية، إن الطاقم أدى مهمته بنجاح كامل.

وقد أكد موظفو الإشراف الطبي والتأمين في الموقع أن رواد الفضاء... في صحة جيدة، بحسب التلفزيون الصيني الذي أشار إلى أن "الرحلة المأهولة ضمن مهمة شنتشو-16 كانت ناجحة تمامًا".