تصدير 37 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 520 شاحنة و137 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 348 شاحنة و124 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع، 172 شاحنة و13 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALMOTHANNA قادمة من جدة لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة WANG DA وعلى متنها 37000 طن فوسفات تصدير الي الصين فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينتين دليلة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1770 طن بضائع و163 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) ثلاث سفن وهى آيلة، بريدج واور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 930 راكبا بموانيها .

