الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف 3 مصفحات إسرائيلية شمال غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف 3 مصفحات إسرائيلية شمال قطاع غزة، وذلك بحسب فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت أنها استهدفت 4 آليات إسرائيلية ودبابة وجرافة شمال غرب قطاع غزة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، أسلحة رشاشة وقذائف مضادة للدبابات باتجاه القوات الإسرائيلية في شمال وجنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى مهاجمة دبابات وقوات المشاة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في القطاع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الـ25 على التوالي، والذي نتج عنه وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.