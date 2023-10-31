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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف خلية عسكرية في لبنان

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يقصف خلية عسكرية في لبنان
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلية عسكرية في لبنان.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات لما قال إنها غارة استهدفت خلية في لبنان، حاولت إطلاق قذائف هاون باتجاه شمال إسرائيل في منطقة رأس الناقورة.

وتجدد القصف الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، في القطاع الغربي لجنوب لبنان، حيث سقط قرابة 15 صاروخًا صباح اليوم، على منطقة المشيرفة في الناقورة، فيما شهد محيط تلة الراهب مقابل عيتا الشعب سقوط قنابل حارقة من الجانب الإسرائيلي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف قرى القطاع الغربي، طال محيط مركز الجيش في رأس الناقورة ومحيط مقر "اليونيفيل".

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