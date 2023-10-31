البنك الدولي: أسعار المواد الغذائية مستمرة في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم

الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 10:06 ص

تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخّم في حوالي 80% من دول العالم، حسبما أفاد البنك الدولي في تقريره الشهري عن الأمن الغذائي.

وبحسب وكالة “سي إن بي سي عربية”، تتجلّى هذه الزيادة في الدول الأكثر فقرًا أو النامية؛ إذ تشهد 60 إلى 80% منها ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية بأكثر من 5%، بل إنّ هذه الزيادة تتجاوز 10% في العديد منها.

كما يتجاوز الارتفاع 30% على أساس سنوي في بعض الدول، مثل الأرجنتين وإيران ونيجيريا وباكستان؛ إذ زاد الفقر بشكل كبير أيضًا، ولكن الاقتصادات المتقدّمة ليست بمنأى من هذه المسألة، حيث يرتفع سعر الغذاء بسرعة أكبر من معدّل التضخّم في 64% منها.

غير أنّ البنك الدولي يؤكد أنّ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية داخل الاتحاد الأوروبي بدأ في التباطؤ، ومع ذلك، يمثّل الغذاء 40% من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك الأوروبي.

وارتفعت أسعار الذرة على أساس سنوي بنسبة 28%، بينما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 35%. أمّا الأرز الذي يعدّ غذاءً أساسياً في العديد من البلدان الأقل نموا والنامية، فقد ارتفع سعره بنسبة 39% على أساس سنوي.

من جهة أخرى، يثير الوضع الغذائي في شرق القارة الإفريقية قلقاً، حسبما يؤكد البنك الدولي، حيث تطال الأزمة العديد من بلدان المنطقة مثل إثيوبيا والصومال والسودان وجنوب السودان.

وفي المجموع، يواجه 62 مليون شخص في هذه الدول خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر الستة المقبلة. وأخيرًا، يبدي البنك الدولي قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة حيث كان 63% من السكّان يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب في غزة.