الإسكان: إزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي والفشن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي وتعديات ومخالفات بناء داخل كردون مدينة الفشن الجديدة.

ووجه وزير الإسكان بمواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

وقال الوزير: “لا تهاون مع أى مخلفات بناء، ولن نسمح بتكرار هذه الظاهرة المدمرة لثروتنا العقارية مرة أخرى”، مشددا على أن كل رئيس جهاز مدينة جديدة مسئول مسئولية مباشرة عن منع مخالفات البناء فى مهدها، أو سرعة إزالتها، وهذا الملف أحد المحددات الرئيسية فى تقييم رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بقطعة أرض بقرية سياحية، والمتمثلة في بناء روف بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، والتعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 29 فدانا تقريباً مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في إقامة نشاط زراعي ملحق به مبنى كاستراحة للعمال ومخازن، وغير ذلك بدون سند قانوني.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن شن عدة حملات لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء، فضلاً عن أعمال صيانة المزروعات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، تنفيذاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالحفاظ على النسق الحضاري والمظهر الجمالي، ومنع إقامة أي ظواهر عشوائية بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن حملات رفع الإشغالات استهدفت أحد المولات والقطاع الشمالي وأسفرت عن رفع إشغالات سنتر بالحي السابع وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الاستيلاء على الأرصفة بمحيط المفوضية وفتح الطريق أمام المارة، واستهدفت كذلك منطقة "العمرانية الأولى" وشارع جمال عبد الناصر.

وأضاف "النجار" أن الحملات استهدفت إزالة مخالفات البناء القطاعات الشرقي، والجنوبي والشمالي، حيث أسفرت حملة القطاع الشرقي عن إزالة زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بالمخالفة للاشتراطات للقطعة رقم 9 بلوك 15/10 بالمجاورة 11 بحي غرب سوميد، وكذا القطعة رقم 40 بالقرية السياحية الثالثة، كما استهدف حملة القطاع الجنوبي عن إزالة استديوهات مخالفة بالقطعة رقم 577 بالمجاورة الثالثة والقطعة رقم 136 بالمجاورة الأولى بالحي الأول، وكذا إزالة فورية لأعمال زيادة في غرف السطح للقطعة رقم 1893 بالمجاورة السابعة بالحي الثاني والقطعة رقم 1709 بالمجاورة الثامنة بالحي الثالث.

وتابع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: “كما استهدفت حملة القطاع الشمالي الحي السابع، وأسفرت عن إزالة محال وقواطع بالطوب للقطعة رقم 208، حيث تمت إزالة أعمدة بنائية للقطعة رقم 198، بجانب ضبط سيارة نقل تحمل مخلفات وغير ملتزمة بالشروط البيئية المحددة قانونًا بالمنطقة الصناعية، حيث تم التحفظ عليها بمعرفة إدارتي الأحياء والأمن”.

من جانبه، أكد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه تم شن حملة بمنطقة السوق المكشوفة بمركز خدمات مدينة طيبة الجديدة، لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات، حيث أسفرت الحملة عن التحفظ على الإشغالات المتواجدة بالممرات وخارج حدود المحال التجارية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار التصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات، خاصة ظاهرة الإشغالات.

وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة مكبرة استهدفت سيارات النقل الثقيل المخالفة وذلك بحضور العميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة تعمير مدينة الشروق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارتي نقل مخالفتين بمدخل الحى الثالث شرق والتحفظ عليهما بمقر الجهاز، موجهاً باستمرار شن الحملات بجميع أنحاء مدينة الشروق.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه بالمرور الدورى لرئيس الحى الرابع تم رصد حالة تعد بالشروع فى عمل شدة خشبية وصب لدور مخالف بالقطعة رقم (70/36) بالحى الرابع، وقامت على الفور إدارتا التنمية والأمن باتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المعدات وإيداعها بمخازن الجهاز، وتم إيقاف الأعمال واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة أى ظواهر للتعديات والإشغالات، وحرص الجهاز على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.