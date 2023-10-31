التنمية المحلية تستعد لمواجهة الأمطار والسيول.. خبراء: هناك كميات كبيرة من الأمطار تتساقط دون الإستفادة منها بالشكل الصحيح.. ولابد من الاستعداد الجيد لتخزين المياه

وجه وزير التنمية المحلية هشام آمنة، المحافظين بسرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وطالب الوزير، المحافظين بتوجيه القيادات المحلية في نطاق محافظاتهم بضرورة القيام بمتابعة جميع أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة.

وشدد على المحافظات بالعمل على قدم وساق نحو الانتهاء من تنفيذ إجراءات وخطوات فعالة لتطوير إدارة الأزمات والطوارئ وجاهزية كافة الأجهزة والمعدات الخاصة بالأزمات والانتهاء من إنشاء مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوى جميع المحافظات، والوقوف على مدى جاهزية مراكز الشبكة الوطنية التي تم الانتهاء منها ببعض المحافظات وقدرتها على إدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة، إضافة إلى تنفيذ محاكاة تدريبية بكافة المحافظات بالتنسيق بين كافة الجهات للتغلب على المعوقات والتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار واتخاذ الاستعدادات اللازمة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين لسرعة نهو مراكز السيطرة بالمحافظات تمهيدًا لافتتاحها خلال الأسابيع القادمة.

وفي هذا السياق يقول الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن هناك كميات كبيرة من الأمطار تسقط على مصر سنويا دون الاستفادة منها بالطريقة المناسبة خاصة وأننا نحتاج إلى كل قطرة مياه في ظل الأزمة المالية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف نور الدين، أن حجم المياه التي نستفيد منها من الأمطار لا يتخطى 1.3 مليار فقط مع العلم أنه من الممكن الاستفادة بأضعاف تلك الكمية لما نمتلكه من أمطار غزيرة خاصة علي المحافظات الساحلية لذلك طالبنا مرات عديدة بوجود خطة جديدة للاستفادة بكل قطرة مياه من الأمطار خلال المرحلة المقبلة.

وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن اي دولة تسقط بها الأمطار يتم استغلال تلك المياه على الشكل الأمثل خاصة وأن مياه الأمطار يعد كنز لو تم استغلاله بشكل صحيح خاصة في مجال الزراعة وبالأخص في محصول القمح لأنه لو تم زراعة محصول القمح علي مياه الأمطار سنقلل فاتورة الاستيراد التي تتخطى 50%.

وطالب صيام في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، من المسؤولين بالاستعداد الجيد لموسم السيول عن طريق الاستعدادات لتخزين المياه بعد تجميعها من المخرات الموجودة على جانبي الطرق إلى جانب تنظيف تلك المخرات وبناء سدود ومخرات جديدة في المناطق المتوقع سقوط الأمطار فيها لاستيعاب اكبر كمية من مياه الأمطار.