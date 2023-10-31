55 شهيدا غالبيتهم نساء وأطفال جراء مجازر إسرائيلية جديدة اليوم في غزة

ارتكبت آلة الحرب الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 55 مدنيًا على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء، وعدد آخر لم يتسن حصره، في العدوان المتواصل لليوم الـ25 على التوالي على الأحياء السكنية والممتلكات والبنية التحتية والذي خلف دمارًا مهولًا في المنازل والبنايات والأبراج والشقق السكنية.

حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد 55 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على معظم مناطق غزة.

وذكرت الوكالة إن 9 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجازي في منطقة المخيم الغربي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مضيفا أن عدد الشهداء في قصف منزل عائلة أبو شمالة في رفح ارتفع إلى 18 شهيدا.

كما ذكرت الوكالة أن 18 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال استشهدوا في قصف منزل قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وفي شمال القطاع، أفادت الوكالة بسقوط 3 شهداء بينهم طفل (6 سنوات)، بينما أصيب 9 مواطنين نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في قصف استهدف منزلا شمال القطاع، كما استشهد 7 آخرون وأصيب العشرات في قصف منزل لعائلة أبو سرية في حي الزيتون.

وتعرض منزل لعائلة حبيب في الحي ذاته للقصف، ما أدى لاستشهاد 15 شخصا، بينما ما زال عدد آخر تحت الأنقاض، بحسب الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع في ظل وجود العشرات تحت أنقاض المنازل المهدمة.