وزير خارجية تايلاند يزور قطر ومصر لبحث مصير مواطني بلاده المحتجزين لدى حماس

ذكرت وزارة الخارجية في بانكوك اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا، سيبدأ جولة عاجلة لـ قطر ومصر لإجراء محادثات حول مصير 22 مواطنًا تايلانديًا تحتجزهم حركة حماس.

وذكرت صحيفة ( بانكوك بوست) التايلاندية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يجري وزير خارجية تايلاند اجتماعات مع نظرائه في قطر اليوم، كما سيتوجه غدًا الأربعاء إلى مصر لبحث مصير المواطنين المحتجزين من قبل حماس في غزة، على أن يعود إلى تايلاند بعد غد الخميس.

وقال "نوكارا": إن "الحكومة التايلاندية منفتحة لإجراء كافة قنوات المفاوضات للتنسيق مع حماس للإفراج عن المحتجزين التايلانديين في أقرب وقت ممكن"، مطالبًا "بعودة كافة المواطنيين التايلانديين في إسرائيل في أسرع وقت ممكن لأن لا أحد يمكن أن يتوقع كيف يمكن أن يتصاعد الموقف في إسرائيل وقطاع غزة"، مضيفًا أن مصير الرهائن التايلانديين لا يزال غير متوقع.