بالفيديو.. لحظة تفجير قوات الاحتلال منزل صالح العاروري القيادي بـ"حماس"

عرضت قناة العربية مقطع فيديو للحظة تفجير الاحتلال الإسرائيلي لمنزل القيادي بحماس صالح العاروري، في بلدته قرب رام الله؛ إذ ظهرت لحظة ضرب المنزل، وأكدت القناة أن الاحتلال الإسرائيلي، بدأ في ضرب منازل قادة حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لديها مخازن أسلحة تحت المستشفيات في قطاع غزة.

وتأتي هذه الاتهامات من جيش الاحتلال في الوقت الذي يقصف فيه المستشفيات في غزة، والتي تكتظ بالسكان النازحين والمصابيين والذين قدر عددهم بالآلاف.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة الخاص بمرضى السرطان للمرة الثانية.