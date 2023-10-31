"الخارجية الفلسطينية": استهداف الاحتلال لما تبقى من المستشفيات بغزة تعميق للإبادة الجماعية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن استهداف ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة تعميق للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وحرمان المواطنين والمرضى من حقهم في أبسط أشكال العلاج الصحي، وكذلك توسيع عمليات النزوح القسري للمواطنين، خاصة وأن الآلاف منهم لجأوا إليها، هروبا من القصف، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وناشدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالاستماع لصرخات ومعاناة الفلسطينيين، وشهادات المنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت على انهيار المستشفيات، وكامل البنية التحتية في قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لتوفير الحماية للمستشفيات.

وأدانت استهداف الاحتلال المتعمد لما تبقى من المستشفيات، والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية والاسعافية العاملة في قطاع غزة، من خلال قصف الاحتلال بشكل مباشر بالطائرات الحربية.

وكررت التأكيد علي أن وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي هو المدخل الصحيح لحماية الفلسطينيين، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لهم.