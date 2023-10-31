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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع السعودي يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وزير الدفاع السعودى،
وزير الدفاع السعودى، الأمير خالد بن سلمان
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أكد وزير الدفاع السعودى، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين.

وبحث وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات الاستراتيجية، وفقا لما أوردته قناة (الإخبارية) السعودية.

وناقش الجانبان، مستجدات الشأن اليمني، ونتائج الجهود السعودية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وضمان التوصل إلى سلام شامل ودائم، يكفل لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.

وكان وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية، بناء على توجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وزير الدفاع السعودي غزة
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