رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن دخول العدوان على قطاع غزة مرحلته الثالثة

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال اجتماع الكبينيت الليلة الماضية، دخول العدوان على قطاع غزة مرحلته الثالثة، وتوسيع الاجتياح البري للقطاع.

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا عبر حسابه علي "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيه: "نحن في خضم الحرب، وقد حددنا لأنفسنا هدفا واضحا يتمثل في تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية، ونحن نفعل ذلك بشكل منهجي".

وتابع البيان: "لقد اكتملت المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية قصفهم من الجو لا تزال مستمرة، وآن الأوان لدخول المرحلة الثالثة، من خلال توسيع الغزو البري لقطاع غزة، وجيشنا يفعل ذلك بخطوات قوية ومدروسة بعناية، ويحقق تقدما منهجيا".

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ25، حيث وصلت حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع ما يزيد عن 8 آلاف شهيدا و20 ألف مصاب إضافة إلى حوالي 2000 مفقودا تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل أكثر من 1400 شخص، من ضمنهم 310 عسكريين، فيما أسرت المقاومة الفلسطينية ما يزيد عن 230 إسرائيليا.