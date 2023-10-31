اليوم.. جلسة استماع بـ«تضامن النواب» لمناقشة كيفية مواجهة الأزمات والكوارث

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة مجلس النواب، اجتماعين لها اليوم، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي.

تعقد خلال اجتماعيها، جلسة استطلاع ومواجهة بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها.

فيما تعقد لجنة الشؤون الدينية بالنواب، اجتماعين لها اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة، لمناقشة طلبي إحاطة.

تناقش خلال اجتماعها الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد حمدي محمد خطاب، بشأن إعادة فتح مسجد الجويلى الكائن بمنطقة المهاجرين - مدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد حمدي محمد خطاب، بشأن عدم مساواة خطباء المكافأة المعينين على بند الأجور (أجر مقابل عمل) بالأئمة المثبتين.