اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الأفريقي

يعقد اليوم، الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام صن داونز بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الأفريقي.

ويحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي الأهلي خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، ويناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

من جهته يناقش مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع معاونيه مقاطع الفيديو لصن داونز لعلاج بعض الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب، والتي قدم خلالها الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي عصر الأحد، بإستاد لوفتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، وتلقى خلالها المارد الأحمر هدفا أحرزه ثابيلو ماسيكو في الدقيقة 53 ، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائي البطولة في مباراة الإياب.

وسبق وتخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 في دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

كما تخطي صن داونز عقبة بترو أتلتيكو الانجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في أنجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.