الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز بدوري السوبر

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش اليوم الثلاثاء، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة، وفرض حالة من التركيز على اللاعبين، بعد شرح خطة اللعب والجمل التي ينوي تنفيذها خلال المباراة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن داونز في الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجي التونسي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد في المغرب.

وفى السياق ذاته، يخضع إمام عاشور، لاعب سط الأهلي، لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من مباراة صن داونز غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعدما غاب اللاعب عن السفر مع بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة الذهاب بعدما أظهرت أشعة الرنين التي خضع لها شكواه من رشح في منطقة الكاحل.

وخضع إمام عاشور لبرنامج تأهيلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، يواصل أداء برنامجه التأهيلي، ومن ثم يخضع لفحص طبي جديد يحدد موقفه من اللحاق بمباراة صن داونز القادمة، أو يواصل الغياب عن الفريق الأحمر، ويتم إراحته للاستعانة به في المباريات القادمة.