تعرف على أهم الإرشادات الطبية للتحكم في معدل سيولة الدم بالجسم

كشف الدكتور تاماز غاغلوشفيلي، طبيب القلب، عن أهم الارشادات الطبية للوقاية والتحكم فى معدل سيولة الدم، موضحا "أنه عندما لا يوجد ما يستدعي تناول مضادات فإنه لا حاجة إلى تخفيف الدم ويكفي شرب كمية كافية من الماء".

وشدد طبيب القلب على أن أخطر شيء هو التعرض للجفاف، مؤكدا أهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن.

كما أوضح اختصاصي السموم البروفيسور ميخائيل كوتوشوف في تصريحات صحفية له أنه يمكن الكشف عن زيادة كثافة الدم باستخدام التحليل العام للدم وإذا كانت هناك مشكلة يجب التخلص من السكر أولا فمن المعلوم أنه يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم.

وتابع: نتيجة لذلك يزداد إنتاج مركبات الليبيديوم ما يزيد من لزوجة الدم ومعه خطر الإصابة بالتخثر، كما نصح ميخائيل كوتوشوف التقليل من تناول أطباق الحنطة السوداء والموز والبطاطس مع التركيز على الأطعمة التي تحتوي على مادة التورين على سبيل المثال المأكولات البحرية، وقال: غالبا ما يعاني المرضى الذين يواجهون ارتفاع لزوجة الدم من نقص البروتين و لذلك يجب أن يكون البروتين موجودا في كل وجبة.

وكان فيكتور باليدين، جراح القلب والأوعية الدموية ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في المركز العلمي والسريري الفيدرالي التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية قد حذر في وقت سابق من اضطرابات الدورة الدموية عندما يكون هناك زيادة أو نقصان في حجم الدم في الأوعية الدموية وتغير سيولتها وما إلى ذلك من الحالات الخطيرة التي تتطلب استشارة الطبيب.

ومن أعراضها المزعجة هي الشعور بالتنميل أو الوخز في أطراف الأصابع، وتغير لون جلد الأطراف، والشعور بالبرودة في القدميْن والكفيْن.