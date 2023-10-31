نيبينزيا مخاطبا الأمريكيين: هل تفكرون فقط بالأوروبيين فيما أرواح الفلسطينيين لا تهم أحدا في واشنطن؟

وجه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا سؤالا إلى الجانب الأمريكي حول سبب رفض واشنطن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: "أود أن أسأل ممثل الولايات المتحدة سؤالا. إشرحوا لماذا تعارضون وقف إطلاق النار".

وتابع: "هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تؤيد عقيدة الانتقام الشامل في غزة؟ أين تعاطفكم مع المدنيين الذي تعبرون عنه في أثناء كل جلسة للمجلس حول أوكرانيا؟ مع أن حياة المدنيين في أوكرانيا لم تعرّض لمثل هذه المخاطر التي تواجه الفلسطينيين في غزة".

وأضاف: "أو هل تفكرون فقط في من يوجد في القارة الأوروبية فقط، فيما أرواح الفلسطينيين لا تهم أحدا في واشنطن؟".

وأكد أنه يود توجيه الأسئلة ذاتها إلى الوفود الغربية التي "امتنعت عن التصويت بشكل مخجل" على كافة مشاريع القرارات التي تضمنت الدعوة لوقف إطلاق النار.

ولم يرد نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود على السؤال، بل صرح بأن "روسيا لم تفوت أي فرصة لاتهام الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الأزمة بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضاف: "هذا أمر غير مسؤول، ومن غير الصحيح أننا نتحمل أي مسؤولية عما يحدث. لا توجد هناك دولة تعمل أكثر من الولايات المتحدة من أجل تسوية هذا الوضع، ونحن نواصل العمل"، متهما روسيا بأنها "لا تهتم بتسوية الأزمات الإنسانية".