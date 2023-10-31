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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مندوب الأردن لدى مجلس الأمن: لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن

مندوب الأردن لدى
مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود
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قال مندوب الأردن  لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، اليوم الثلاثاء، لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن.

ودعا مندوب الأردن، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية والقانونية على الجرائم التي ترتكبها في غزة.

وأضاف: "إسرائيل لن تتوقف عن القتل طالما وجدت من يبرر جرائمها، وأن “الحرب على غزة دخلت مرحلة جديدة تنذر بمزيد من الدمار والقتل ضد سكان القطاع”.
وجدد أن مبادرة السلام العربية خيار عربي استراتيجي وأساسه قيام الدولة الفلسطينية مستقلة على حدود 1967 مجددا طلبه بضرورة وقف الحرب وإنقاذ المدنيين وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

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