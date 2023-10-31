مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن: نعمل مع شركائنا لزيادة وصول قوافل المساعدات إلى غزة

قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع الشركاء الدوليين لزيادة وصول قوافل المساعدات إلى غزة.

كما أشارت مندوبة الولايات المتحدة، أنه من الضروري إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين فورًا والعمل على تحسين ظروف الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الإثنين، الجهات الدولية والأممية كافة بسرعة التدخل لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن غياب القوة الدولية التي تضمن نفاذ القانون وتُلزم مرتكبي الجرائم بالوقف الفوري لارتكابها، من شأنه تحويل العدالة الدولية الواجبة الاتباع إلى مجرد مناشدات واستجداء الجلاد، وهذا يعتبر إفشالا ممنهجا لإرادة السلام الدولية ولصلاحيات مجلس الأمن فيما يتعلق بحماية المدنيين أينما كانوا.