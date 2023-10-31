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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف إسرائيلي لمنزل في غزة يودي بحياة 14 فلسطينيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد 14 فلسطينيا مساء الإثنين، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن 14 شهيدا فلسطينيا وصلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح بعد قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة حمدان في منطقة الدعوة بمخيم النصيرات.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن المنزل الذي تعرض للقصف كان يضم نازحين من شمال قطاع غزة.

ووسعت قوات الاحتلا الإسرائيلي  يوم الإثنين هجومها العسكري بشكل أعمق في شمال قطاع غزة، حيث أعربت الأمم المتحدة والطاقم الطبي التابع لها عن مخاوفهم من استهداف القصف الإسرائيلي مناطق أقرب إلى المستشفيات، حيث لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إليها كمأوى إلى جانب آلاف الجرحى.

فلسطين غارات قوات الاحتلال غزة