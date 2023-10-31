ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: يجب إدخال 100 شاحنة على الأقل لغزة كل يوم

مندوب فلسطين الدائم
مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إن قوافل المساعدات يجب أن تصل كل مكان في غزة.

وأضاف أنه يجب إدخال 100 شاحنة على الأقل لغزة كل يوم ووقف إطلاق النار بشكل فوري، وإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة.

ونوه بأن إسرائيل تحاول فرض التهجير على الفلسطينيين، وأن نصف المنازل في غزة دمرت أو أتلفت، لافتا إلى أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة، وأن المدنيين يقتلون أينما ذهبوا.

وأشار إلى أن هناك طفل فلسطيني يقتل كل 5 دقائق بسبب  حرب غزة.

ولفت إلى أن الحرب الجارية في غزة خلفت أكثر من  3500 طفل فلسطيني استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي  في غضون 3 أسابيع فقط، وهو أكثر ممن قتلوا في مناطق النزاع من 2019.

وشدد على ضرور الوصول إلى هدنة إنسانية، وأن يدافع المجتمع الدولي عن حل الدولتين بالفعل وليس بالقول.

فلسطين قوات الاحتلال غزة مجلس الأمن السفير رياض منصور