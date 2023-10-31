مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: يجب إدخال 100 شاحنة على الأقل لغزة كل يوم

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إن قوافل المساعدات يجب أن تصل كل مكان في غزة.

وأضاف أنه يجب إدخال 100 شاحنة على الأقل لغزة كل يوم ووقف إطلاق النار بشكل فوري، وإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة.

ونوه بأن إسرائيل تحاول فرض التهجير على الفلسطينيين، وأن نصف المنازل في غزة دمرت أو أتلفت، لافتا إلى أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة، وأن المدنيين يقتلون أينما ذهبوا.

وأشار إلى أن هناك طفل فلسطيني يقتل كل 5 دقائق بسبب حرب غزة.

ولفت إلى أن الحرب الجارية في غزة خلفت أكثر من 3500 طفل فلسطيني استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غضون 3 أسابيع فقط، وهو أكثر ممن قتلوا في مناطق النزاع من 2019.

وشدد على ضرور الوصول إلى هدنة إنسانية، وأن يدافع المجتمع الدولي عن حل الدولتين بالفعل وليس بالقول.