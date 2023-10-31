مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: إسرائيل ترفض كل دعوات وقف إطلاق النار

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن الهجمات الإسرائيلية تتوالى على الشعب الفلسطيني ومعها رفض إسرائيل كل دعوات وقف إطلاق النار، جاء ذلك خلال كلمه له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حرب الإبادة التي تخوضها اسرائيل في قطاع غزة.

وأمس الإثنين، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجهات الدولية والأممية بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تنفذ بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جميع أشكال التحريض التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها المختلفة التي تحاول شيطنة الشعب الفلسطيني وتدعو للانتقام بلا حدود إنسانية أو أخلاقية، أو رادعة من قانون أو ضمير، ودون إعطاء أي اعتبار لحياة المدنيين الفلسطينيين العزل.