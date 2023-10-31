زاخاروفا تنتقد ازدواجية معايير الأمم المتحدة بشأن فلسطين وأوكرانيا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ازدواجية المعايير في تصريحات الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت زاخاروفا على قناتها في "تليجرام": "انتقائية مذهلة في التقييمات. نفاق رائع، عندما كان الحديث قبل يومين عن موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في غزة، وعند قصف كييف لمحطة زابوروجيه النووية، لم يكن ستيفان دوجاريك، الذي يمثل هذه المنظمة بالذات، يعرف من يدين وما هي الكلمات التي يجب أن يختارها، على الرغم من أن الأمر كان يتعلق مباشرة بمجال مسؤوليته – مقتل زملائه في العمل".

وأضافت: "أما بالنسبة لـ "مطاردة الناس فقط بسبب الأديان"، فآمل أن تجد الأمانة العامة للأمم المتحدة الشجاعة لإدانة الاضطهاد الطويل الأمد الذي تتعرض له الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية من قبل نظام كييف".