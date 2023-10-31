كيربي: الولايات المتحدة لا تدعم وقف إطلاق النار حاليًا في قطاع غزة

قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن واشنطن لا تدعم وقف إطلاق النار حاليًا في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين " لا نعتقد أن وقف إطلاق النار صحيح... حماس ستستفيد منه".

وتابع "ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو فترات هدنة إنسانية".

وحول الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، قال كيربي إن الولايات المتحدة "تتفهم سعي إسرائيل لملاحقة قادة حماس بريا".

وتابع كيربي: "قواتنا موجودة في الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات المتنامية لا سيما حاليا".

لكن قال إن الولايات المتحدة لا تنوي المشاركة بالقتال في قطاع غزة.

وتشن اسرائيل هجومًا واسعُا على قطاع غزة أسفر عن مقتل اكثر من 8300 شخص وإصابة وتشريد مئات الآلاف.