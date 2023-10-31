تعرف علي أسباب تأسيس"الأونرا" الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى هي باللغة الانجليزية unrwa، وهي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.

يتم تمويل الأونروا بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949.



قسم البحوث والدراسات

أسست الأمم المتحدة منظمة تسمى «هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين» في شهر نوفمبر عام 1948 لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى. وفي 8 ديسمبر 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302،

و تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان

قائمة المفوضون العامون

• فيليب لازاريني: مارس 2020 وحتي الان،

• كريستيان ساوندرز (قائم بالأعمال) 6 تشرين ثاني 2019 - مارس 2020.

• بيير كراهينبول: 30 مارس 2014 – 6 تشرين ثاني 2019

• فيليبو جراندي: 19 يناير 2010 – 29 مارس 2014

• كارين كونينغ أبو زايد: 28 يونيو 2005 – 19 يناير 2010

• بيتر هانسن: 1 مايو 1996 – 31 مارس 2005

• إيلتر توركمان: 1 مارس 1991 – 29 فبراير 1996

• جيورجيو جياكوميللي: 1 نوفمبر 1985 – 28 فبراير 1991

• أولوف ريدبيك: 9 يوليو 1979 – 31 أكتوبر 1985

• توماس ماكلهيني: 1 أبريل 1977 – 15 أبريل 1979

• السير جون رينيه: 15 مارس 1971 – 31 مارس 1977

• لورنس مايكلمور: 1 يناير 1964 – 14 مايو 1971

• د. جون ديفيس: 15 فبراير 1959 – 31 ديسمبر 1963

• هنري لابويس: 15 يناير 1954 – 15 يونيو 1958

• جون بلاندفورد: 1 يوليو 1951 – 7 مارس 1953

• هوارد كينيدي: 1 مايو 1950 – 30 يونيو 1951