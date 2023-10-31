أحدهم استشهد.. نجوم الفن يتلقون رسائل تهديد إسرائيلية بعد دعم القضية الفلسطينية

دعم نجوم الوسط الفني الشعب الفلسطيني الأزمة الأخيرة التي تعرض لها على يد الجيش الصهيوني، وتلقى هؤلاء النجوم رسائل تهديد مباشرة، ولكن لم تنته إلى ذلك وبلغ الأمر للقتل على يد القوات الإسرائيلية، وعلى الرغم من تلك التهديدات إلا أن موقفهم ظل ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية.

في السطور التالية نعرض لكم أبرز النجوم العرب الذين تعرضوا لرسائل تهديد من جيش الاحتلال..

باسم سمرة

تعرض الفنان باسم سمرة للتهديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية من خلال وقفة تضامنية بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني بناءً على دعوة الاتحاد العام للنقابات السينمائية والموسيقية بذلك، معلقًا: "افتحولنا الحدود.. هناكلهم وهنموتهم".

وكشف سمرة عن نص الرسالة التي تلقاها من أحد أفراد الجيش الإسرائيلي من خلال مداخلة هاتفية بإحدى البرامج التليفزيونية، قائلًا: "الممثل غير الفاضل باسم سمرة.. تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمتوا به أنت ومن معك من الفنانين ومثل هذه التجمعات لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية".

دلال أبو آمنة

وكتبت الفنانة دلال أبو آمنة منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك تدعم من خلاله القضية الفلسطينية، حيث جاء فيه: "لا غالب إلا الله"، وكان رد فعل الجيش الصهيوني اعتقالها، مؤكدة عبير بكر المحامية على أن موكلتها مستمر التحقيق معها حتى الآن.

وأضافت "أبو آمنة": "لم يتم حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار رسمي بتمديد اعتقالها، ولكن هذه هي نية الشرطة أن يعتقلوها حتى قبل أن يحققوا معها، حيث إن عناصر الشرطة وصلوا إلى منزل الفنانة بنيّة اعتقالها، في الوقت الذي كانت تتقدم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين".

علي نسمان

دعم الفنان الكوميديان علي نسمان القضية الفلسطينية منذ البداية في أكثر من منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أبرزها: "مزيدًا من القتلى من أجل تحرير الأقصى"، وأخرى: "إن الشعب الفلسطيني لا يخاف ولا يفزع وسيواجه بكل قوة".

لم تكتف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرد على الفنان علي نسمان برسائل تهديد فقط لكن تلك المرة امتدت بالقتل، وكان آخر منشور له: "لا نخاف أو نهاب أحدًا غير الله".

أنغام

تعرضت المطربة أنغام لرسائل تهديد بعد دعمها للقضية الفلسطينية، وعقب مهاجمتها للمتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام قائلة: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".

وتابعت "أنغام": "نعلم جيدًا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل، ولست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها ما زال غائراً على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوسا لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دومًا بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

واختتمت منشورها قائلة: "ستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعداً كل ساعة لا كل عام، شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب ترون فيه إسرائيل ترابا تحت أقدامنا".

وحملت الرسالة النص الآتي: "الوقت كفيل لتعلموا من هي إسرائيل".