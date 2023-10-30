أمريكا تبعث برسالة ردع قوية لإيران وسط مخاوف من تصعيد الصراع الإقليمي

كشف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على بعث ما وصفه بـ "رسالة ردع قوية" لإيران، مع تصاعد مخاوف إزاء حدوث صراع إقليمي أوسع.

وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي في تصريحات اليوم الإثنين: "بالتأكيد سنتصرف - في حال اضطررنا - لمواصلة حماية قواتنا ومنشآتنا، فقد أثبتنا أننا سنضرب وسنتصرف لإجراء ذلك، وأن هذه رسالة قوية يتعين على إيران أن تأخذها بعين الاعتبار"، ملوحا بالقول بأن بلاده تأخذ تلك المسئوليات على محمل الجد.

وأكد أن واشنطن تأخذ أيضا مصلحة أمنها القومي في المنطقة على محمل الجد، وهو الأمر الذي بسببه نشر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الوقت الحالي مجموعتين من حاملات الطائرات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما أشار إلى أنه ينبغي التأكد من أن بلاده تبعث إشارة لكل الأطراف، بما في ذلك إيران بالتحديد، أنها تحمي مصالحها الأمنية وأنها ستجري ذلك في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها.