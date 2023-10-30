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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اليونسيف: دخول المياه أولوية قصوى في المساعدات المقدمة لأهالي غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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قال جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونسيف في مصر، إن دخول المياه إلى قطاع غزة أولوية، والمعايير الدولية تشير إلى أنه لا بد أن يحصل كل شخص على 50 لترًا من المياه للطهي والشرب والرعاية الطبية، وهذا المعدل غير متاح لمن يعيشون في غزة، مما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة خاصة إذا لم يكن هناك إمكانية للاغتسال.  

وأضاف "هوبكنز"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك تقارير بانتشار أمراض مثل الإسهال، والطفل إذا ما أصيب بالإسهال يمكن أن يتوفى بسبب هذا المرض لأنه للأطفال خطير.

 

ولفت أن غياب النظافة والمياه النظيفة يزيد صعوبة الوضع الطبي، المرافق الطبية إذا لم تعمل بالشكل السليم فهذا قد يؤدي إلى زيادة خطورة انتشار الأوبئة والأمراض ومعدل الوفيات، داعيا لحماية وسلامة كل طفل بموجب الجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية.

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