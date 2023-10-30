الأمم المتحدة: الصين تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر المقبل

تتولى الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، اعتبارا من بعد غدً /الأربعاء/، وهي أحد الأعضاء الدائمين الخمس المتمتعين بحق نقض قرارات المجلس إلى جانب كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وستقدم الصين، يوم الأربعاء، برنامجها المقترح لنشاط مجلس الأمن في نوفمبر 2023، إلى جانب قائمة الأنشطة الروتينية المقرر تنفيذها في المجلس خلال الشهر القادم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس المقبل، حوارا مفتوحا لدوله الأعضاء حول الأوضاع في البوسنة والهرسك، في إطار الاجتماعات الدورية نصف السنوية المدرجة مقدما على أجندة أعمال المجلس؛ حيث من المقرر أن يصوت مجلس الأمن على إعادة تفويض القوة المتعددة الجنسية التي يقودها الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار في البوسنة والمعروفة باسم " قوة الايفور"، والتي سينتهى تفويض العمل الحالى لها في الثاني من نوفمبر.

كما من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء أيضًا، على إعادة تفويض القوة المتعددة الجنسية التي يقودها الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف اطلاق النار فى البوسنة والمعروفة بأسم " قوة الايفور " حيث سينتهى اجل تفويض العمل الحالى لها فى الثانى من نوفمبر القادم.

وفي يوم الخميس القادم أيضًا، تقرر أن يعقد ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي – وعددها 15 دولة– ومندوبو الدول الجديدة في عضوية المجلس بنظام التناوب الدوري ورشة دعت إليها فنلندا حول التغيرات المناخية وأثرها على الأرض.

يذكر أن الدول أعضاء مجلس الأمن وفق نظام التناوب هي كل من: الجزائر وجزر غيانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا.