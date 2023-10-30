الخارجية الأمريكية: نحرز تقدما بشأن ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه يتم إحراز تقدم بشأن ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل ذكرته قناة "إكسترا لايف".

وفي وقت سابق قال الضابط السابق بالاستخبارات الأمريكية سكوت شتر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مهيأ للقيام بالهجوم البري على غزة، والـ300 ألف جندي الذين استدعتهم إسرائيل من أجل هذه المعركة والحرب في غزة ليسوا مدربين من أجل الحرب في المدن.

وتابع خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية”، أن من استدعتهم إسرائيل ليسوا مدربين ومستعدين لخوض حرب المدن، ليس بالإمكان أن تخرج من الحياة المدنية وتدخل المعركة كأنك جندي مستعد لخوض هذه المعركة، فهؤلاء الجنود في حاجة إلى شهور من التدريبات والاستعدادات لخوض مثل هذه المعارك.

وأوضح أن هذه الحرب التي تخوضها إسرائيل لا تشبه أي حرب دخلت فيها إسرائيل في الماضي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه تجارب في الماضي بخصوص معارك مثل هذه التي تجري الآن.

ولفت إلى أن حماس هي من اختارت أرض المعركة، وهي من اختارت التوقيت واستعدت لذلك، وإسرائيل ستخوض المعركة في المنطقة التي اختارتها حماس وبالطريقة التي تريدها حماس، هذا لا يؤكد بخسارة إسرائيل هذه المعركة، لكن أي نصر ستحققه إسرائيل سوف يكون تكلفته عاليه جدًا.