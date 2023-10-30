الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يحذر مستشفيات قطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري

قال الدكتور أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه تحذيرات جديدة لمستشفيات بقطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري.

ونوه بأن مستشفى القدس في غزة يؤوي 450 مريضًا ونحو 14500 نازح، فكيف يتم الإخلاء، بخاصة أن الإخلاء لا يضمن الأمان لهم بعدد قصف الاحتلال للنازحين.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يبذل جهودا كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بخاصة بعد منع دخول الطواقم الطبية من الخارج كما حدث في الحروب السابقة.