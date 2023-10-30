النيابة الإدارية ووزارة الرياضة تبحثان وضع استراتيجية للتحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية

قامت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارحافظ عباس، بعقد اجتماع تنسيقي بتشريف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لبحث سُبُل وضع استراتيجية للتحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها انتخابات برلمان الطلائع المقرر إقامتها نوفمبر 2023، بحيث تُجرى باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني وبإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ - مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد عبد العظيم - مدير عام مشروعات البنية التحتية بوزارة التخطيط، والمستشار طارق أبو زيد، والمستشار علاء المهدي، وأحمد عفيفي - رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي ونظم المعلومات، وإيمان عبد الجابر - رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية وتحقيقًا لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء النجاح غير المسبوق لبرنامج التصويت الإلكتروني

ومن الجدير بالذكر أنه كان قد سبق للنيابة الإدارية وأن حصلت على براءة اختراع برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، ومن أبرز ما يميز استخدام برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات: