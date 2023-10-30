معتمد جمال يعتذر للمقاولون عن الإستمرار ضمن جهاز شوقي غريب

قدم معتمد جمال المدرب العام لنادي المقاولون إعتذاره عن الاستمرار ضمن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة لأسباب رفض الإفصاح عنها.

ووجه “جمال” الشكر لمجلس إدارة نادي المقاولون برئاسة محسن صلاح ومحمد عادل المشرف على الكرة بالنادي بعد منحه فرصة العمل ضمن منظومة المقاولون العرب.

وشهدت الفترة الماضية تراجع واضح في أداء ونتائج المقاولون العرب الأمر الذي جعل إدارة الذئاب تعقد جلسة مطولة مع شوقي غريب المدير الفني للفريق لمعرفة أسباب سوء النتائج.

وخاض المقاولون 5 مباريات هذا الموسم تعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات ولم يحقق أى انتصار حتى الآن. وسجل لاعبو المقاولون 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفًا أخر.