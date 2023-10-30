الكشف على 1256 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية كفر الشرفا الغربي

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشرفا الغربي بمركز تلا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة إيريني عطية مدير إدارة تلا الطبية مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على (10) عيادة متخصصة (2) عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وتم توقيع الكشف الطبي المجاني علي (1256) مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ(192) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف (128) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي (25) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (13) حالة لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل (10) ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحيًا.