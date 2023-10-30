أمانة قطاع الأعمال المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعها التنظيمي الأول

عقدت أمانة قطاع الأعمال المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعها التنظيمي الأول، اليوم الإثنين، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وعدد من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة والاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم، في مقر الأمانة العامة للحزب.

وشارك في الاجتماع التنظيمى الأول، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة قطاع الأعمال المركزية بتشكيلها الجديد.

وفي بداية الإجتماع، رحب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن بأعضاء الأمانة بعد تشكيلها رسميا، منوها لأهمية تطوير آليات العمل التنظيمي وخطط التحرك الحزبي في المرحلة القادمة ودور قيادات وكوادر الحزب علي كافة المستويات والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الحزبي والتأكيد علي دور قيادات الحزب في تعميق الوعي وبث روح الوطنية خلال الفترة المقبلة في إطار دعم الحزب للدولة المصرية ومؤسساتها، داعيًا الجميع للوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، أن أمانة قطاع الأعمال المركزية هي أمانة تدعم منظومة قطاع الأعمال وتضم نخبة من الصناع ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات التنموية والمصانع، والقطاع العام، مشيرا لأهمية حل جميع مشكلات المواطنين، وضرورة دعم المشاريع الصغيرة للشباب، والتوعية بكيفية استثمار هذا الشأن ليعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

كما تم خلال الاجتماع، الإستماع لأراء ومقترحات أمناء هيئة مكتب قطاع الأعمال المركزية، وناقش الخطة المستقبلية للأمانة لتبني استراتيجية متكاملة تعود بالنفع على المواطن المصري في كافة المحافظات وبمختلف المراكز والقرى.