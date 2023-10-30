مدير وكالة الأونروا: حصار غزة عقاب جماعي ولا مكان آمن بالقطاع

قال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني إن الحصار الحالي المفروض على قطاع غزة هو عقاب جماعي.

وأضاف لازاريني في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن مساء اليوم الإثنين لمناقشة الوضع بغزة إن انقطاع الاتصالات في غزة سرّع من وتيرة انهيار الأمن العام بالقطاع.

واعتبر أنه "ثمة عملية تهجير قسري تحدث في قطاع غزة"، مؤكدا أنه ما من مكان آمن في القطاع الذي يتعرض لغارات إسرائيلية متواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحذر من أن تفاقم انهيار النظام المدني في غزة سيجعل من الصعب للغاية إن لم يكن من المستحيل على الأونروا مواصلة عملياتها.

وأكد أن حجم المساعدات التي سُمح لها بالدخول لغزة عبر معبر رفح لا تقارن بالاحتياجات الفعلية داخل القطاع.

وقال لازاريني إن "سكان غزة يحتاجون تعاطفنا وغياب هذا التعاطف سيزيد من تفاقم التوترات بالمنطقة".

حركة حماس كانت قد شنت هجوما مسلحا غير مسبوق على بلدات ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى" أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص وإصابة نحو 3000 آخرين وأسر ما بين 200-250 شخصا من الإسرائيليين وجنسيات أخرى.

وردت إسرائيل بغارات مكثفة وما زالت متواصلة على قطاع غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 8 آلاف فلسطيني وإصابة الآلاف.