أستراليا تدعو إسرائيل إلى حماية المدنيين في غزة وعدم المخاطرة بخسارة دعم المجتمع الدولي

دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج اليوم الاثنين إسرائيل إلى توفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة بعد التأكد من مقتل آلاف الأطفال في الهجمات الانتقامية الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "كانبرا تايمز" الأسترالية عن الوزيرة قولها: " نرى مقتل مدنيين من الجانبين، لا يزال هناك إسرائيليين محتجزين، عندما نحث إسرائيل على حماية حياة المدنيين، كما نفعل، فمن المهم أن تستمع لنا إسرائيل ولن يقبل المجتمع الدولي استمرار الوفيات بين المدنيين".

وأيدت وزير الخارجية بيني وونج تعليقات مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، جيك سوليفان، بأنه إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بالتمييز بين المسلحين والمدنيين وذلك لحماية الأبرياء.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ذكر إنه سلم رسالة مماثلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أكد قائلا:" لقد ناقشنا الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين ومساعدة الأمريكيين في غزة على المغادرة بأمان، والحاجة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير إلى المدنيين في غزة" فيما ناقش الأمر أيضًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزيرة الخارجية إن 88 أستراليًا ما زالوا في غزة ولكن ليس لديهم وسيلة للخروج من المنطقة، مع إغلاق الممرات الإنسانية، كما لا يتمتع المدنيون في غزة بالكهرباء، والمياه شحيحة، ومصادر الوقود المتضائلة المستخدمة لمولدات الطوارئ على وشك النفاد.