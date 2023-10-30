وزير الشباب يشهد ختام الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةمساء اليوم ختام فعاليات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وافريقيا بمشاركة 300 شخصية من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي فى العالم يمثلون 37 دولة عربية وافريقية واوروبية.

يأتى ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي " اسميا" التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

وقد خرج الملتقي ب٢٢ توصيه تسعي في مجملها تعظيم الاستثمار الرياضي.

ولفتت التوصيات الي اهمية ايلاء المزيد من الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية، وضرورةوضع منظومة رقمية متكاملة للبحث عن المواهب الرياضية في الجامعات، استخدام التقنية الرقمية الحديثة في التسويق والدعاية للاحداث الرياضية الجامعية، والعمل علي الربط الجيد بين الجانبين الحكومي والخاص من خلال الشراكات سواء علي المستوي المحلي والخاص في مجال الرياضة الجامعية، والعمل على إيجاد وتطوير منظومة متكاملة لتسويق الفرص الاستثمارية الرياضية لجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للعمل في هذا القطاع.

والاهتمام بتنفيذ شراكات بين الجامعات ومجتمع الصناعة الرياضية، العمل على جذب اعين المستثمرين لرعاية الابطال الرياضيين البارالمبيين، العمل على تطبيق التجربة الاسبانية في الاستفادة من شركات الكرة وتسويق العلامة التجارية من خلال الابطال الدوليين، ضرورة الاستفادة من التجربة السعودية في مجال الاستثمار الرياضي في تطوير الجانب التسويقي والفني للرياضة، العمل على وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الرياضية المستدامة، ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في مجال الصناعة الرياضية، إيلاء المزيد من الاهتمام في بناء وتحسين البنية التحية الرياضية التكنولوجيا في القارة الافريقية، العمل على بناء القدرات الرياضية التكنولوجيا والبشرية، إطلاق مبادرة لتحسين الخدمات الرياضية الرقمية في القارة الافريقية من خلال الشراكة بين القطاعيين العام والخاص، العمل على بناء خطة تسويقية متكاملة لمختلف الإمكانات والفرص الاستثمارية في القارة الافريقية.

وبناء خطة معسكرات للنشء الافريقي في الدول الاوربية، تطوير برنامج متكامل للاستثمار في كرة القدم، ضرورة الاهتمام بالبيئة الأمنية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للاستثمار الرياضي.، ضرورة وجود شركات تأمين متخصصة في تأمين المنشاة والاحداث الرياضية، ضرورة الاهتمام بتوعوية الرياضيين بخطورة المنشطات، ضرورة إحكام الرقابة المحلية على صناعة المنشطات، وإيلاء المزيد من الاهتمام بالاستثمار في الرياضات الجديدة مثل البدل التنس - البيكل بول – الرياضات الالكترونية، للاستفادة من العوائد المادية المرتفعة الخاصة بها.

وفي نهاية الملتقي قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم المشاركين في الملتقي واللجنة المنظمة.

يذكر ان الملتقى يهدف الي تحقيق عدد من الاهداف عبر جلساته المختلفة التي اقيمت علي مدار يومين يتمثل أهمها فى بحث مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية وسبل تطويرها ومساهمة الفعاليات الرياضية في الناتج الوطني ورؤية مصر 2030 وسبل التحول الرقمي وكذلك السياحة الرياضية وآفاق الاستثمار الرياضي وأبعاد التحكيم الرياضي ودوره في تحفيز الاستثمار الرياضي وصناعة المكملات الغذائية بين الرقابة والمردود الرياضي والهندسة الرياضية كمحفز للاستثمار الرياضي وبناء استراتيجيات التسويق الناجحة للمؤسسات الرياضية.

وضم قائمة المشاركين في الملتقي تانيا موردزوفا ممثل الوفد البلغاري ومصطفي بن احمد بن هارون البدجالى رئيس الوفد العماني لوزارة الشباب والرياضة والثقافة، واحمد عبدون رئيس الوفد الإماراتي ورئيس مركز الشباب الإماراتي واجناسيو جارثيا مدير عام إدارة التسويق الرياضي وتطوير الرياضة الأولمبية فى حكومة إقليم الباسك رئيس الوفد الاسباني و اللواء محمد نبيل الدسوقي وفلاديمير لامدروف الوزير الروسي ووفود كل من سلطنة عمان وسوريا وايطاليا وهولندا واليمن