“الدفاع الروسية”: إسقاط 8 صواريخ أطلقتها قوات كييف على أهداف في القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية /الاثنين/ إسقاط 8 صواريخ كروز (ستورم شادو) بريطانية الصنع أطلقتها القوات الأوكرانية على أهداف في جزيرة القرم الروسية.

وذكرت الوزارة – في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – أن “قواتها أحبطت محاولة هجومية جديدة من قبل نظام كييف وتم إسقاط جميع الصواريخ”.

وكانت الدفاعات الروسية قد أسقطت /السبت/ 36 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم.

وفي السياق ذاته.. أعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية دمرت هدفين في أجواء مقاطعة سيفاستوبول.

وقال ميخائيل رازفوزهاييف حاكم المقاطعة إن الدفاعات الجوية أسقطت هدفين جويين في سماء المقاطعة وسقطت شظايا على مبنى مدرسة محلية، دون أن يُسفر ذلك عن إصابات أو أضرار..