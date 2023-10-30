الرئاسة الروسية تتهم جهات خارجية بالوقوف وراء اقتحام مطار في داغستان

اتهمت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الاثنين، جهات خارجية بالوقوف وراء اقتحام مطار "محج قلعة" فى داغستان.

وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم -: "إن اقتحام مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان جاء نتيجة للتدخل الخارجي والتأثير الإعلامي".

وأضاف بيسكوف "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير دورية حول الوضع في جمهورية داغستان من إدارة الأمن الفيدرالي الروسي ورئيس هذه الجمهورية شخصيا، كما أنه سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث محاولات الغرب استغلال الأحداث في الشرق الأوسط وإثارة البلبلة في المجتمع الروسي".

وبدوره.. أكد رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرجي مليكوف، اليوم الاثنين، أن أعمال الشغب التي وقعت في مطار محج قلعة، كانت بتوجيه خارجي من أوكرانيا.

وقال مليكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "إن معارضي داغستان في الخارج حاولوا زعزعة استقرار الوضع في البلاد، من خلال تشجيع سكان الجمهورية على المشاركة في أعمال الشغب التي أديرت من أوكرانيا"..مضيفا "إن الشعب الداغستاني يتعاطف مع الضحايا ويدعو لتحقيق السلام في فلسطين، إلا أن ما حدث في المطار انتهاك صارخ للقانون"..مشددا على أنه "سيتم تقييم الموقف من قبل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأشار رئيس جمهورية داغستان إلى أن مرافق مبني صالة المغادرة الدولية ومحطة الخطوط الجوية المحلية بالمطار لم تتضرر.. مؤكدا أنه "سيتم إعادة تشغيل المطار خلال ثلاثة أيام بما في ذلك الرحلات الدولية"..مؤكدا أن الوضع في داغستان مستقر وسيتم معاقبة جميع المتورطين في هذه الأعمال دون استثناء.

وكان عشرات من المواطنين في داغستان قد اقتحموا أمس الأحد، مبنى مطار محج قلعة بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب تنقل مواطنين إسرائيليين، وحذرت السلطات في داغستان قبل ذلك من حدوث استفزازات تمت الدعوة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت هيئة النقل الجوي الروسية، في وقت سابق اليوم، استئناف مطار محج قلعة بجمهورية داغستان استقبال الرحلات القادمة اعتبارا من الغد.