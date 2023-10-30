كيف وجهت المقاومة هزيمة نفسية قاسية لنتنياهو عبر ٣ أسيرات؟

ظهر 3 إسرائيليات محتجزات لدى حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، في مقطع فيديو حيث طالبن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإفراج فورًا عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، فيما وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطع الفيديو بأنه "دعاية نفسية قاسية".

https://x.com/russian__media/status/1719000637499699704?s=46&t=MLzSRvQuaF3igvVih7w3CA



وظهرت سيدة إسرائيلية، تتوسط إسرائيليتين، في مقطع فيديو بثته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، موجهة حديثها بالعبرية إلى نتنياهو، قائلة: "أنت تقتلنا.. أفرج عن الأسرى الفلسطينيين".

وقالت المحتجزة التي ظهرت جالسة على كرسي بلاستيكي مرتدية ثوبًا منزليًا: "نحن هنا في أسر حماس منذ 23 يوماً، ونعرف أنه كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات المحتجزين أمس، وكان من المفترض أن يحدث وقف لإطلاق النار، لكن نتنياهو تراجع".

وقالت لنتنياهو: "كان من المفترض أن تحررنا، لقد تعهدت بإطلاق سراحنا جميعاً، وبدلاً من ذلك نتحمل الآن نتاج فشلك الأمني والسياسي والعسكري والدبلوماسي".

واحتدت السيدة الإسرائيلية في حديثها الموجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلة: "بسبب الإخفاق الذي حققته في السابع من أكتوبر، وعدم وجود جيش هناك، لم يحمنا أحد، ولم يصل إلينا أحد لإنقاذنا".

وأضافت: "نحن مواطنون بسطاء، مواطنون يدفعون الضرائب لدولة إسرائيل، ومع ذلك نجد أنفسنا اليوم في الأسر فيظروف سيئة للغاية".

وارتفع صوت المحتجزة الإسرائيلية في غضب: "أنت تقتلنا، أنت تريد أن تقتلنا جميعا بواسطة الجيش الإسرائيلي"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية والقصف العنيف على قطاع غزة، لا سيما أن حركة "حماس" أعلنت أن الغارات الإسرائيليةقتلت 50 من المحتجزين لديها.

وتساءلت: "ألم يكفك ذبحك للجميع؟! ألم يكفك المواطنين الإسرائيليين الذين قتلوا؟! أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح أسراهم"، وذلك قبل أن تبدأ في الصراخ: "نريد أن نعود إلى عائلاتنا الآن الآن الآن الآن".

فيما ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالمقطع المصور الذي نشرته حركة حماس، الإثنين، وتظهر فيه 3 رهائن، ووصفه بأنه"دعاية نفسية قاسية".