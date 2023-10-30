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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: الانتهاء من تجهيز مركز السيطرة تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مقر مركز السيطرة بديوان المحافظة
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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة «مركز السيطرة» بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم الانتهاء من إنشائه وتجهيزه بنسبة 100% تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله الفعلي. 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .

كما تفقد كذلك الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المكاتب الإدارية بالديوان العام لإضفاء اللمسات الجمالية والحضارية التى تليق بهذا الكيان المؤسسى .

وخلال قيامه بإجراء تجربة عملية للإطمئنان على جودة الأجهزة بمركز السيطرة برفقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة ، ومسئولى الشركة المنفذة أكد اللواء أشرف عطية على أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة ، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية .

لافتاً إلى أن إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تنفيذه فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 من أجل تقوية عناصر التكامل بين كافة الجهات المعنية عبر إتاحة البيانات الدقيقة ، ليكون بذلك إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة .

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مركز السيطرة مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة أحداث طارئة أخبار محافظة أسوان